Hawkeye, annunciati i registi della serie con Jeremy Renner

Il mese scorso è stato rivelato il titolo di lavorazione di Hawkeye, la serie Disney+ che vedrà come protagonista l'Avenger interpretato Jeremy Renner, e ora l'Hollywood Reporter ha svelato i nomi dei registi che lavoreranno allo show.

Una parte degli episodi sarà diretta da Bert & Ernie, pseudonimo di Amber Finlayson e Katie Ellwood, le autrici del coming-of-age Equipaggio Zero targato Amazon Studios, mentre i restanti sono stati affidati a Rhys Thomas, regista noto per la sua esperienza con il Saturday Night Live e per aver diretto Estate a Staten Island e la serie action comedy Comrade Detective.

Come fa notare il report, i crediti dei registi fanno pensare che la serie avrà un tono leggero e seguirà il percorso tracciato da Joe ed Anthony Russo, i quali prima di dirigere Captain America: The Winter Soldier, Civil War e gli ultimi Avengers hanno lavorato a diverse serie comedy tra cui Community.

Non è ancora chiaro quando partiranno le riprese, ma la data di uscita di Hawkeye, prevista inizialmente per autunno 2021, sembra essere invariata, e dovrebbe essere il primo show Marvel a debuttare sulla piattaforma dopo Loki (primavera 2021).

La serie, lo ricordiamo, avrà il compito di introdurre Kate Bishop nel MCU: l'attrice che vestirà i panni dell'erede di Occhio di Falco non è ancora stata rivelata, ma sappiamo che Hailee Steinfeld è da tempo la prima scelta di Kevin Feige.