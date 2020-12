Hawkeye, l'annuncio di Hailee Steinfeld come Kate Bishop in questo video ufficiale!

Marvel Studios ha rilasciato il primo filmato ufficiale della new entry del MCU Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop, co-protagonista di Clint Barton/Jeremy Renner nella mini-serie Hawkeye.

Lo show seguirà Occhio di Falco mentre è impegnato, tra le altre cose, ad allenare la sua nuova protetta per assumere il ruolo di nuovo Occhio di Falco. Secondo quanto riferito, la storia esplorerà anche gli anni di Clint nei panni dell'assassino Ronin, identità che i fan del MCU hanno avuto modo di intravedere per la prima volta in Avengers: Endgame, nonché la sua storia di origine con il suo ex mentore Jacques Duquesne, alias lo Spadaccino (che sarà interpretato da Tony Dalton).

Kate è stata introdotta per la prima volta nei fumetti nel 2005, come membro degli Young Avengers, ovvero un team di supereroi di "seconda generazione" che i fan MCU sospettano di vedere molto presto tra il cinema e le serie tv Disney.

Ricordiamo che le riprese di Hawkeye sono iniziate all'inizio di dicembre e che la serie - attualmente senza una data di uscita stabilita - è attesa entro la fine del 2021, ovviamente sulla piattaforma di streaming on demand Disney+: qui sotto il momento dell'annuncio di Hailee Steinfeld.