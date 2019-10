Hawkeye: la nuova serie Marvel approfondirà la backstory di Clint Barton

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulla vicenda che vede protagonisti Jeremy Renner e Sonni Pacheco, con il primo che ultimamente ha definito l'ex-moglie "una bugiarda instabile", sembra che i piani per la storia di Hawkeye siano già delineati, stando alle parole della produttrice Trinh Tran.

Sia Marvel Studios che Disney non hanno ancora commentato la situazione in cui è invischiato Jeremy Renner, che dovrebbe essere il protagonista dello show, tornando a vestire i panni di Clint Barton, e non è escluso che si possa arrivare a un recasting.

In ogni caso, la nuova serie, il cui arrivo su Disney+ è previsto per il 2021, racconterà la backstory di Occhio di Falco.



Tran ha infatti raccontato a Screenrant di aver deciso di lavorare a Hawkeye "perché non abbiamo ancora avuto la possibilità di raccontare la storia di Clint Barton". La produttrice ha spiegato: "Abbiamo visto Thor in diversi film, conosciamo la sua backstory", così come quella di Captain America e di Iron Man. "Hanno avuti tutti la loro occasione, ma Clint non ha avuto la possibilità di raccontare il suo passato. Sono eccitata per questo, ma anche perché sta arrivando una giovane ragazza che vuol diventare Hawkeye".



A proposito della comparsa di Kate Bishop nel MCU, Tran ha rivelato che si ispireranno ai fumetti di Matt Fraction: "nel raccontare la storia di Clint, dopo aver letto i fumetti di Fraction ed essermi esaltata per Kate Bishop, ci sono davvero tante cose interessanti che possiamo fare con i due personaggi".