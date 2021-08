Hawkeye, arrivano le prime informazioni sullo spin-off di Echo: le rivela Alaqua Cox

A pochi giorni dal lancio del conto alla rovescia ufficiale per Hawkeye sul sito della Marvel, emergono nuove informazioni su Echo, nuova serie tv di Disney+ che fungerà da spin-off dello show con protagonista Jeremy Renner.

Il personaggio di Echo, strettamente legato a Daredevil nei fumetti Marvel, sarà presentato per la prima volta in Hawkeye, dove sarà interpretato da Alaqua Cox, e in seguito sarà il protagonista di una propria serie tv stand-alone in lavorazione ai Marvel Studios. A marzo, è stato rivelato che i Marvel Studios erano nelle prime fasi di sviluppo della serie spin-off di Echo, e adesso la stessa Alaqua Cox ha confermato tali rapporti condividendo i dettagli di una casting call per il nuovo spettacolo Marvel.

Tramite le sue storie sul social network Instagram, l'attrice ha sponsorizzato la ricerca della Marvel per due nuovi ruoli, "Jessica" e "Iris": il casting è alla ricerca di attrici che parlino fluentemente la lingua dei segni americana. Entrambi i ruoli sono indicati come sordi e nativi americani o di origine latina. Infine, viene annunciato che le riprese inizieranno a febbraio 2022. Potete guardare uno screenshot del post di Alaqua Cox in calce all'articolo.

Le disabilità uditive sono state a lungo una parte della mitologia di Occhio di Falco nei fumetti, con Clint ritratto addirittura come sordo negli anni '80. Alcune foto dal set della serie MCU hanno mostrato Jeremy Renner con un apparecchio acustico, segno che probabilmente Hawkeye racconterà l'ex Avenger proprio sotto questo aspetto. Ovviamente l'inclusione di un personaggio come Echo, una supereroina sordomuta, non fa che confermare la direzione verso cui si starebbe dirigendo la storia di Clint Barton.

