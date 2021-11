Hawkeye, arrivano le prime reazioni della critica: 'Un divertente show natalizio'

Manca ormai poco all'arrivo di Hawkeye su Disney+, e dopo il nuovo poster Marvel pubblicato per il lancio dei primi due episodi arrivano le prime recensioni da parte degli addetti ai lavori che li hanno visti in anteprima. Le prime impressioni sono piuttosto buone, e piovono elogi per l'interpretazione di Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop.

Secondo Richard Newby di The Hollywood Reporter, per esempio, Hawkeye è "buono, divertente e natalizio, anche se sembra la serie meno ambiziosa del MCU finora". Il giudizio in tal senso, naturalmente, può cambiare dopo il secondo episodio, mentre "la Kate Bishop di Hailee Steinfeld è deliziosa e non vedo l'ora che incontri la Yelena di Florence Pugh."

Gli stessi registi, del resto, avevano parlato dell'ambientazione natalizia di Hawkeye, e il commento di Jacob Fisher di Discussing Film sembra sulla stessa lunghezza d'onda. "I primi due episodi di Hawkeye sono un'ottima introduzione e in un certo senso rinfrescanti. È davvero divertente vedere una storia MCU su piccola scala, che mi ha ricordato i titoli Marvel Netflix. Hailee Steinfeld è brillante nei panni di Kate Bishop ed è subito a suo agio nel ruolo."

Anche secondo James Viscardi di ComicBook.com "Hailee Steinfeld ruba l'occhio in ogni singola scena", e Hawkeye è "la serie tv più simile a un progetto Disney vista finora."

Tra le voci fuori dal coro c'è quella di Sean O'Connell di CinemaBlend: "I primi due episodi di Hawkeye sono discreti, ma niente che mi abbia conquistato dopo l'apertura killer del primo episodio". Anche per lui, tuttavia, "Kate Bishop è un personaggio fantastico e Hailee è eccellente. Ma il ritmo è spento, le scene si trascinano, e aspetto che decolli. Gli do tre RENNER" conclude con una battuta.