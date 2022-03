Hawkeye: in arrivo due nuove action figures dello show Marvel

La serie tv con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Hawkeye, è l'ultimo show del MCU uscito su Disney+. Da oggi sono disponibili per il pre-order nuove figures con i due protagonisti.

Durante il live streaming Fan First Monday del mese scorso, oltre all'annuncio dei preordini per la loro serie "Controller Build-A-Figure", Hasbro ha mostrato alcune imminenti uscite di action figure "Marvel Legends". Queste uscite includevano la statuette di Occhio di Falco (Jeremy Renner) e di Kate Bishop (Hailee Steinfeld), che avrebbero fatto parte della collezione "What If...? Infinity Ultron Build-A-Figure". Oggi, Hasbro ha lanciato i preordini per le due action figures, disponibili su Entertainment Earth e Amazon.

Le due statuette sono alte all'incirca 15 centimetri e il prezzo di entrambe è di $ 24,99. Per quanto riguarda la prima, oltre a Clint Burton e al suo arco, troveremo il braccio della versione alternativa di Ultron visto in What If...?. Nella seconda invece, oltre a Kate Bishop e all'arco troveremo la gamba di Ultron.

Hasbro non ha rivelato altri dettagli sulle figures rimanenti della serie di "Infinity Ultron", anche se prevediamo che saranno ancora a tema Disney+. La prossima uscita dei Marvel Studios è la serie con Oscar Isaac, che abbiamo potuto vedere nell'ultimo teaser trailer di Moon Knight, in uscita il 30 marzo. Restate sintonizzati per ulteriori rivelazioni nelle prossime settimane.