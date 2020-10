Hawkeye, in arrivo ben nove nuovi personaggi per la serie Marvel Studios: ecco quali!

Il solito The Direct ha pubblicato un nuovo casting call per Hawkeye, l'attesa serie tv Marvel Studios e Disney+ con protagonista Jeremy Renner, e dall'elenco possiamo notare ben nove personaggi inediti che debutteranno nel corso degli episodi.

Ecco l'elenco completo:

MISHA: 20-40 anni, maschio o femmina, scagnozzo dell'Europa orientale. Parla con un accento molto marcato. Personaggio di forte supporto/ricorrente.

BELLA: Femmina, bianca, 8 anni. Audace per la sua età e sicura di sé, con un gran senso dell'umorismo.

BRADY: Maschio, bianco, 9 anni. Energico e dolce.

HEATHER: Femmina, bianca, del Midwest, 26 anni. Intelligente e grintosa, fa ciò di cui ha bisogno per sopravvivere.

ROSA: Femmina, 8 anni, Sorda, Indigena. Indipendente, atletica e luminosa. Piccolo supporto. Si prega di notare che il dialogo nella scena dell'audizione può essere pronunciato in inglese o in ASL (American Sign Language, la lingua dei segni americana) se l'attore conosce quella lingua.

RICHARD: maschio tra i 40 e i 50 anni, indigeno, americano. Un padre amorevole e un feroce protettore.

MARY: Donna, tra i 30 ei 40 anni, etnia aperta. Donna in carriera altamente professionale e ambiziosa. Personaggio ricorrente.

DETECTIVE SHERMAN: 40 anni, maschio, etnia aperta, detective di New York City. Personaggio ricorrente.

ALEX: Femmina o maschio, tra i 30 ei 50 anni, una persona sincero e divertente, anche stravagante e con un'ossessione per il genere fantasy/ sci-fi.

Cosa ci dice questo casting call sulla serie Marvel Cinematic Universe? Non molto, ma sembra che i personaggi di HEATHER, BELLA e BRADY possano far parte della stessa famiglia, quindi è possibile che vivano in un condominio simile a quello che Clint Barton inizia a proteggere nella pluripremiata serie a fumetti di Matt Fraction e David Aja, che dovrebbe essere la fonte di ispirazione principale per lo show Disney+. ROSE, nel frattempo, sembra che potrebbe essere una giovane Echo, personaggio precedentemente confermato da un altro rapporto.

Per ora comunque non ci sono conferme, nemmeno il ruolo di Kate Bishop, per molti già assegnato ad Hailee Steinfeld, è stato annunciato ufficialmente, quindi rimanete sintonizzati.