Occhio di Falco, Artemis Elena House vuole essere Kate Bishop nella serie MCU

Ad oggi non sappiamo molto a proposito di Occhio di Falco, la nuova serie televisiva che i Marvel Studios stanno preparando per Disney+ come offerta per la Fase 4 del MCU.

Oltre al logo ufficiale del progetto conosciamo anche la trama a grandi linee, dato che Kevin Feige ha spiegato che nel corso degli episodi Clint Barton sceglierà come sua erede Kate Bishop e la addestrerà per essere la futura Occhio di Falco: chi interpreterà la nuova supereroina MCU ad oggi non è stato ancora comunicato, ma se dipendesse dall'attrice Artemis Elena House lo sapremmo già.

La giovane star, apparsa recentemente ne Il Corriere di Clint Eastwood e che prossimamente avrà il ruolo da protagonista nella serie Stargirl, ha pubblicato un video in cui brandisce un arco e fa vedere a tutti di che pasta è fatta, partecipando alla BottleCapChallange riuscendo addirittura a stappare una bottiglia dopo aver scagliato una freccia!

Potete vedere l'impressionante performance in calce all'articolo, dove noterete anche i numerosi hashtag tramite i quali l'attrice ha citato i Marvel Studios, Jeremy Renner, la Disney e Kate Bishop, nel caso in cui qualcuno avesse rischiato di fraintendere il motivo del suo video.

Cosa ne pensate? Secondo voi può funzionare nei panni del personaggio? Diteci la vostra nei commenti.