Hawkeye: la nuova artwork mostra il look di Clint Barton e Kate Bishop

Le nuove immagini promozionali diffuse nelle scorse ore ci permettono di dare uno sguardo ai look di Clint Barton e Kate Bishop prima del prossimo debutto di Hakweye.

Il personaggio interpretato da Jeremy Renner indossa la tuta precedentemente rivelata in una foto dal set, che si basa sul design di Occhio di Falco messo a punto da David Aja. Il costume è relativamente semplice, Barton indossa un outfit completamente nero che presenta una serie di inserti viola. Kate Bishop invece, al contrario, è vestita di viola con una serie di inserti neri. Le due star di Hawkeye appaiono intente a brandire l'arco e la freccia e successivamente appaiono spalla contro spalla.

Il design di Aja è molto più semplice del precedente look di Hawkeye, che aveva una H stampata sulla testa, una maschera per gli occhi a punta e e altre particolarità che lo rendevano evidentemente più stravaganti dell'Occhio di Falco conosciuto nel Marvel Cinematic Universe.

Intanto, il trailer di Hawkeye ci ha mostrato nuovi particolari sulla serie in arrivo, e in molti sono convinti che vedremo addirittura Kingpin, d'altronde, Vincent D'Onofrio si è sempre detto pronto per l'MCU. Rivedere l'iconico villain di certo farebbe fare i salti di gioia ai fan di Daredevil. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.