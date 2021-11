Hawkeye, aspettando la serie con Jeremy Renner: Kevin Feige festeggia 1 anno di show MCU

I poster natalizi di Hawkeye hanno ricordato ai fan che la serie tv con Jeremy Renner è sempre più vicina, e nel corso di una recente intervista promozionale Kevin Feige ha riflettuto sul successo del primo anno 'televisivo' del Marvel Cinematic Universe.

Analizzando i primi dodici mesi dal debutto del MCU sui canali streaming della piattaforma Disney+, il presidente dei Marvel Studios ha dichiarato: "Beh, siamo arrivati alla fine di un anno molto importante per noi: finalmente i fan hanno potuto vedere questi progetti ai quali noi in segreto abbiamo lavorato per circa tre-quattro anni. E penso che più continueremo ad esplorare la narrazione televisiva, più saremo in grado di migliorarci. L'accoglienza riservata a ciascuna delle serie tv che abbiamo pubblicato negli scorsi mesi è stata a dir poco gratificante. Il nostro obiettivo era differenziare questi show per Disney Plus da quello che facciamo sul grande schermo: Occhio di Falco sarà una divertente serie action-natalizia, Loki è stata una grande saga fantascientifica, quasi ultraterrena, Falcon e Winter Soldier si è affidato alla geopolitica, e WandaVision, invece, è stata un'ode alle sitcom e al lutto. E a quanto pare il pubblico ha risposto con grande entusiasmo con tutti questi prodotti così diversi l'uno dall'altro, e così diversi da ciò che avevamo fatto prima."

Come menzionato da Kevin Feige, questi progetti sono in sviluppo ai Marvel Studios da diversi anni e, come tutti ricordiamo, la pandemia di COVID-19 ha rallentato ulteriormente la produzione. Ma il disegno a lungo termine del MCU sembra non temere nulla.

Nel frattempo, crescono i rumor sul possibile ritorno di Kingpin in Hawkeye: la nuova serie Marvel debutterà su Disney+ dal 24 novembre con i primi due episodi, ai quali seguiranno i restanti quattro nelle settimane successive.