Hawkeye, gli auguri in ritardo di Robert Downey Jr. a Jeremy Renner: 'Ho fatto tardi'

Tony Stark ci risulta particolarmente credibile nei panni dell'amico che dimentica compleanni e simili: preso com'è dai suoi impegni da playboy, genio, miliardario, filantropo eccetera, al nostro Iron Man qualche ricorrenza sfuggirà di certo. Che non si dica, però, che il buon Tony non faccia il possibile per rimediare!

Nei giorni scorsi, ad esempio, abbiamo visto un po' tutti gli Avengers fare gli auguri a Jeremy Renner per il suo 50esimo compleanno: un traguardo decisamente importante per il protagonista di Hawkeye, del quale però Robert Downey Jr. sembra essersi ricordato con un po' di ritardo!

Il nostro, però, non ci ha messo troppo a farsi perdonare: nelle ultime ore, infatti, la star di Iron Man ha postato nelle sue storie Instagram una foto che lo ritrae proprio in compagnia dell'ormai ex-collega Avengers: "50! Ho fatto tardi alla festa. Ti voglio bene, fratello" scrive il nostro Robert, in puro stile Tony Stark.

Renner, comunque, non sembra essersi offeso per il ritardo dell'amico ed ha subito ricondiviso la sua storia, prima che Downey Jr. ricondividesse la ricondivisione del suo collega in una sorta di Inception di repost che ci ricorda vagamente le ben note dinamiche del duo Ryan Reynolds/Hugh Jackman. Renner, intanto, si sta allenando in compagnia di sua figlia in vista di Hawkeye; Hailee Steinfeld, invece, si è già detta soddisfattissima del suo ruolo in Hakweye.