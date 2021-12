Hawkeye potrebbe averci dato indizi sui Dark Avengers e chi ne è a capo?

Dall'ultimo episodio di Hawkeye, sembrerebbe che non sia la Val di Julia Louis-Dreyfus la mente dietro l'ingaggio di certi individui, che per molti potrebbero formare il corrispettivo del MCU dei Dark Avengers.

Si è parlato a lungo di come Hawkeye e le altre serie dei Marvel Studios possano stare introducendo gli Young Avengers nel MCU, ma sono anche in molti coloro che credono che vedremo una versione modificata dei Dark Avengers (magari in una fusione con i Thunderbolt?), e che si tratti proprio degli individui che la Contessa Valentina Allegra de La Fontaine interpretata da Julia Louis-Dreyfus sta pian piano reclutando.

Fino a questo momento, dunque, la teoria più comune era che Val fosse una specie di Nick Fury poco raccomandabile, e che stesse tirando lei le fila dietro qualsiasi cosa sia che si sta muovendo nell'ombra del MCU. Dopotutto, l'abbiamo già vista reclutare John Walker come US Agent e Yelena Belova.

Ma l'ultimo episodio di Hawkeye andato in onda, il penultimo prima del gran finale di questo mercoledì, avrebbe rivelato chi davvero si cela dietro tutte queste macchinazioni: Kingpin.

Sarà dunque lui a voler assemblare una squadra di combattenti per portare la sua versione di giustizia a New York? Che cosa avrà davvero in mente? E cosa possiamo aspettarci dalle "nuove leve"?

Sono tutte domande a cui l'ultimo episodio di Hawkeye potrebbe dare una risposta... O rimandarne nuovamente la risoluzione.

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.