Hawkeye, Bert e Bertie sul ritorno di QUEL personaggio: 'Fortunati a lavorare con lui'

L'amatissimo villain ha fatto la sua apparizione in Hawkeye e proprio su questo "inatteso" colpo di scena sono intervenuti Bert e Bertie, il duo di sceneggiatori che si è occupato della serie Disney+ dedicata ad Occhio di Falco.

Parlando di Vincent D'Onofrio hanno detto: "Siamo stati davvero fortunati a lavorare con lui e a condividere tempo e spazio con lui. È un attore straordinario, per il modo in cui tiene lo spazio. È stato un piacere. Il giorno in cui è stato con noi è stato uno dei nostri giorni preferiti sul set".

I due hanno poi aggiunto: "Significa così tanto. Non solo logisticamente per il MCU. Ha portato un nuovo intenso senso di sociopatia, malvagità, che è la cosa che colpisce più di ogni altra. C'è stato un aumento della posta in gioco in Hawkeye. Inizia in modo molto divertente poi diventa sempre più intenso con l'introduzione di Maya Lopez e c'è Yelena. La serie va in crescendo. È meraviglioso far parte di questo spettacolo che inizia con semplicità e poi ti fa balzare dalla poltrona".

L'ultimo episodio di Hawkeye è ora disponibile su Disney+.