Hawkeye campione di Wii Sports in questo simpatico video fanmade

Probabilmente svegliandovi questa mattina non pensavate che avreste concluso la giornata guardando Hawkeye che si diletta nel tiro con l'arco... All'interno del mondo di Wii Sports (e, onestamente, neanche noi). Però chi ha realizzato questo video fanmade ci ha pensato eccome.

Da quando si è concluso Hawkeye, bisogna dire che sentiamo parecchio la mancanza degli arcieri di casa Marvel, anche se i nuovi titoli in uscita come Moon Knight con Oscar Isaac e adesso Ms. Marvel in tv, e Doctor Strange nel Multiverso della Follia e a breve Thor: Love and Thunder al cinema, sono comunque fonte di grande intrattenimento.

Tuttavia, se è Clint Barton che vorreste rivedere in azione al momento, non andate oltre, perché gli autori di questo video fanmade devono aver fatto un ragionamento simile al vostro... Ma con risultati probabilmente assai differenti.

Nel video condiviso su reddit e che trovate anche in calce alla notizia, infatti, dei fan hanno immaginato come potrebbe cavarsela Clint Barton a.k.a. Hawkeye nel celebre gioco per console Nintendo Wii, Wii Sports, più precisamente nelle sfide di tiro con l'arco.

Inutile dire che il nostro Occhio di Falco faccia sempre centro... Persino con dei Mii innocenti solamente di passaggio!

Ma chissà se nel MCU finiremo con il rivederlo presto... Voi cosa ne pensate? Quando appariranno di nuovo sui nostri schermi Clint e Kate? Fateci sapere nei commenti.