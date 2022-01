Hawkeye, chi vincerebbe un combattimento tra Thanos e Kingpin? Risponde Vincent D'Onofrio

Vincent D'Onofrio è entusiasta esattamente quanto i fan del suo debutto ufficiale nel Marvel Cinematic Unvierse in Hawkeye. L’attore è tornato ad interpretare Kingpin e in una recente intervista ha rivelato chi vincerebbe in uno scontro ad armi pari tra il suo personaggio e il Titano pazzo: Thanos.

Intervistato durante il podcast di ComicBook Nation D'Onofrio ha risposto a diverse domande sull’evoluzione del suo personaggio e su ciò che gli è accaduto durante il Blip e il passaggio da Daredevil di Netflix a Hawkeye di Disney+. L’attore sostiene che il suo Kingpin sia sempre lo stesso, anche se secondo alcuni fan la sua forza potrebbe essere stata sottostimata in Hawkeye.



Alla domanda su chi vincerebbe un combattimento senza armi o aiuti esterni tra Thanos e Kingpin, d’Onofrio ha risposto con una certa sicurezza: "Voglio dire, non c'è nessuno che può battere Fisk. Nessuno".



In precedenza l'attore aveva anche risposto alla domanda riguardo alla possibilità che Kingpin possa essere il nuovo Thanos del Marvel Cinematic Universe. Tuttavia, ha ammesso di non sapere sinceramente quale sarà il suo futuro nel franchise per cui non ci resta che attendere per scoprirlo. Sappiamo che Kang il Conquistatore (Jonathan Majors), che è stato introdotto in Loki, avrà un ruolo importante dato il fiorente multiverso del franchise ma se i Marvel Studios volessero cambiare le cose, rendere Kingpin il prossimo villain dei Vendicatori sarebbe intrigante quanto sorprendente. Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!