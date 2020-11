Hawkeye, clamoroso: Florence Pugh di Black Widow alla serie Disney+ con Jeremy Renner?

Riportata da Discussing Film via social e venduta come esclusiva dall'outlet americano The Direct (non sempre affidabile), arriva nelle ultime ore una notizia potenzialmente clamorosa per la narrativa del Marvel Cinematic Universe, riguardante l'attesissima serie live-action Disney+ dedicata a Occhio di Falco.

Stando infatti al sito americano, la lanciatissima Florence Pugh (Piccole Donne) - che nel MCU veste i panni di Yelena Belova nel Black Widow di Cate Shortland con protagonista Scarlett Johansson - riprenderà questo stesso ruolo in Hawkeye al fianco di Jeremy Renner, anche se non è ancora possibile sapere quale sarà la sua effettiva parte nell'economia della storia.



Sempre prendendo tutto come un rumor, al momento, le fonti del sito sostengono che la Belova della Pugh indosserà nella serie un costume ispirato a quello di Ronin indossato da Burton in Avengers: Endgmae, anche se non per tutta la durata del racconto. Sottolineiamo ancora che non c'è nulla di confermato e che comunque, anche fosse, tali conferme arriverebbero forse dopo l'uscita nelle sale di Black Widow, il 7 maggio 2021.



Vi ricordiamo che in Hawkeye farà la sua comparsa anche Kate Bishop, quella che dovrebbe essere l'allieva di Occhio di Falco.



