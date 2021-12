Hawkeye, e se Clint Barton diventasse il nuovo Nick Fury?

Dopo quanto visto nei sei episodi di Hawkeye, sui quali non c'è bisogno di rivelare spoiler, il personaggio di Clint Barton sembra proporsi come candidato diretto al ruolo un tempo ricoperto da Nick Fury, al momento irreperibile. Se una seconda formazione di eroi è in via di composizione, avranno bisogno di un nuovo SHIELD a fargli da scudo.

Il Nick Fury di Samuel L. Jackson è stato il collante principale nella continuity del Marvel Cinematic Universe. Dopo aver debuttato nei titoli di coda di Iron Man, Fury ha guidato l'iniziativa Avengers per lo SHIELD. Ma ora che il suo campo di azione si è spostato verso un universo più vasto, l'MCU ha bisogno di qualcuno che si faccia avanti come leader esperto ma soprattutto dalla formazione eclettica. Fury era questo tipo di persona: un veterano di guerra, ma anche uno stratega. E visto che Clint Barton sembra intenzionato da molti film a questa parte ad appendere il mantello al chiodo e stare con la sua famiglia potrebbe essere lui a colmare questo momentaneo vuoto di potere e per tutta una serie di valide ragioni, così come Tom Holland sta colmando il vuoto di Tony Stark nel MCU, stando alle sue dichiarazioni. Sempre ammesso che non si avveri invece lo spin off di Hawkeye su Laura Barton. In quel caso ne vedremmo delle belle.

Clint ha fatto passi da gigante da quando era quel cinico esecutore di un tempo. Non è spietato come Fury, ma ha ancora quelle qualità cui attingere quando necessario e sa cosa serve per essere un giocatore di squadra. Quindi, è il meglio dei due mondi: della rete di spie e di quella degli eroi. Inoltre, la sua esperienza è inestimabile, poiché ha combattuto le più grandi guerre dell’MCU contro divinità, alieni e robot malvagi. Ma ha anche combattuto il crimine a livello di strada durante i suoi giorni come Ronin, il che ha dimostrato che poteva pensare come un cattivo e ha capito cosa significava attraversare quella linea di confine. Tutto ciò lo rende il perfetto Fury 2.0, poiché conosce anche il lato oscuro dell'essere un eroe.

Questo è il motivo per cui avrebbe senso averlo come filo conduttore, che appare in film e programmi TV per collegare gli eroi e formare quell'armatura protettiva che Tony Stark ha sempre voluto che gli eroi più potenti della Terra fossero per il mondo. E onestamente, chi meglio di uno di loro e uno degli ultimi membri originali in vita, a prendere le redini? È una prospettiva affascinante e allettante e si adatterebbe al programma di Jeremy Renner attore, che non vuole più un ruolo così sfiancante. Inoltre, questo tipo di lavoro di amministratore di alto livello non gli consentirà solo di costruire uno SHIELD migliore; lo terrà fuori dal campo e più vicino alla sua famiglia. Si evolverebbe, ma manterrebbe il percorso stabilito finora per il personaggio e consentirebbe così a Kate di accettare il suo nuovo ruolo di eroina. Nel frattempo, avete colto tutti gli easter egg al MCU in Hawkeye? Ditecelo nei commenti!