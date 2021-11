Hawkeye, Clint Barton e Kate Bishop fanno gioco di squadra nel nuovo teaser

Mancano pochi giorni all'arrivo di Hawkeye su Disney+, e i Marvel Studios mantengono alto l'hype con dei nuovi materiali promozionali, come questo teaser che ci dà un'idea del tipo di dinamica che avranno Clint Barton e Kate Bishop nello show.

"Quindi Kate ti sta aiutando ad affrontare una minaccia al livello degli Avengers?" sentiamo chiedere nel teaser da una perplessa Eleanor Bishop (Vera Farmiga) in cerca di delucidazioni su ciò che sta accadendo nella vita della figlia.

"È il mio partner [professionale]" risponde Kate, con Clint cerca di correggerla e non peggiorare la situazione "Non arriverei ad affermare tanto".

Hawkeye, con humor e tanta azione, sarà la serie Marvel che ci accompagnerà durante le feste natalizie, che coincidentalmente offrono una fantastica ambientazione anche alle vicende dello show.

Come abbiamo scoperto grazie alla sinossi ufficiale e al primo trailer di Hawkeye, l'ex-Avenger Clint Barton (Jeremy Renner), cercherà infatti di fare del suo meglio per tornare a casa in tempo per il Natale, ma qualcosa sta cercando di impedirglielo. Sarà allora che l'incontro con una giovane arciera che sogna di diventare una supereroina, Kate Bishop (Hailee Steinfeld), lo porterà a fare gioco di squadra per riuscire nell'impresa che si sta rivelando più difficile del previsto...

Hawkeye debutterà il 24 novembre su Disney+.