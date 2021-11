Hawkeye: Clint Barton e Kate Bishop tornano nel nuovo spot della serie Disney+

In vista del debutto di Hawkeye su Disney+, nel corso del Saturday Night Football è stato rilasciato un nuovo spot della serie che ha per protagonisti Jeremy Renner nei panni di Clint Barton e Hailee Steinfeld nei panni di Kate Bishop.

Il duo è coinvolto in una complessa missione e, come potete vedere dal breve video riportato in calce alla notizia, Occhio di Falco ci mostra anche il modo in cui vengono fabbricate le sue preziose frecce che ovviamente provengono dalle Stark Industries. Prima d'ora, non avevamo mai visto davvero un simile "momento fai da te" di Clint Barton ma, tenendo conto che Hawkeye è in parte ispirata al lavoro di David Aja, questa scena sembra essere piuttosto in linea con il personaggio presentato nei fumetti. Clint Barton infatti, spesso rifiuta l'aiuto di Tony Stark e degli altri Vendicatori, preferendo costruire da solo le ingegnosi armi da utilizzare nel corso delle sua pericolose battaglie.

La critica che ha visto in anteprima i primi due episodi della serie, ha promosso Hawkeye, definendolo un divertentissimo show natalizio. Nel corso delle puntate infatti, Occhio di Falco dovrà fare di tutto per rientrare a casa per Natale, nonostante una pericolosa minaccia proveniente dal suo passato. Per riuscire in questa impresa, Barton si vede costretto a collaborare con Kate Bishop, un'arciere di 22 anni con il sogno di diventare supereroe.