Hawkeye: Clint Barton e Kate Bishop insieme sul set, ecco la foto di Jeremy Renner

Dopo mesi di indiscrezioni finalmente sappiamo che sarà Hailee Steinfeld ad interpretare Kate Bishop. Non è stato possibile mantenere il segreto più a lungo di così, per cui alla fine anche il protagonista Jeremy Renner ha deciso di pubblicare una foto che lo ritrae al fianco della sua nuova collega.

Sembra essere uno scatto ripreso direttamente dalla serie: Clint e Kate portano a spasso Lucky the Pizza Dog, il cane già apparso nei fumetti e che ha già conquistato il web grazie a diverse foto in anteprima. È probabile che nella serie i due collaboratori stringano un certo legame proprio grazie al loro amico a quattro zampe, sicuramente protagonista di qualche siparietto comico.

Non sappiamo ancora i dettagli della trama ma di sicuro l'addestramento di Kate e il suo legame con Occhio di Falco saranno determinanti, anche perché nei fumetti è lei a raccogliere l'eredità di Barton unendosi agli Young Avengers.

Le riprese si stanno svolgendo proprio in questo periodo e la serie farà parte del grande investimento pianificato da Disney per espandere il Marvel Cinematic Universe e dare nuova linfa a Disney+, dopo un 2020 che ci ha lasciati orfani dei grandi cinecomics. Anche Vera Farmiga e Florence Pugh si sono aggiunte alla serie, insieme a diverse new entry e a qualche personaggio di Endgame.