Hawkeye: Clint e Kate pronti a lavorare insieme nel nuovo spot della serie Marvel

Disney e Marvel Studios hanno diffuso in streaming un nuovo spot ufficiale di Hawkeye, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe interamente dedicata al personaggio di Occhio di Falco interpretato da Jeremy Renner e che introdurrà in questo universo personaggi mai visti prima, come ad esempio la Kate Bishop di Hailee Steinfeld. Ecco l'anteprima.

Oltre alle sequenze già viste nelle anteprime precedenti di Hawkeye, ne troviamo alcune inedite in cui vediamo il protagonista prendere sotto la sua ala protettiva una nuova cadetta e aspirante arciere, la Kate Bishop di Hailee Steinfeld. Come si evince dal filmato, il tono della serie sarà a metà tra l'action e il buddy movie e l'ambientazione natalizia giocherà sicuramente il suo ruolo e farà piacere a tutti coloro che andranno alla ricerca di un intrattenimento leggero e spensierato ma non certo privo di una certa profondità. Verranno approfondite le conseguenze delle scelte compiute da Occhio di Falco quando era Ronin e anche la morte di Natasha / Black Widow, dato che Yelena crede che Clint ne sia il responsabile principale. Come detto, infatti, Florence Pugh tornerà nei panni di Yelena nella serie.

Nel corso dell'anteprima mondiale di Hawkeye, Jeremy Renner ha scherzato sul fatto che Clint sia il papà degli Avengers, essendo nel team prima ancora che questo venisse costituito da Nick Fury. "Se osservi tutte le relazioni di Clint... è stato con Wanda e l'ha convinta a mettersi gli stivali e diventare un Avenger, con Natasha vi è stato durante tutta questa faccenda. Ora con Hailee [Steinfeld] è la stessa cosa. Forse è solo il padre dell'MCU. Forse è il suo superpotere".

Hawkeye debutterà con i primi due episodi in streaming su Disney+ dal 24 novembre, per poi uscire con una puntata a settimana ogni mercoledì, fino al 22 dicembre, proprio in prossimità delle festività natalizie che fanno da sfondo alle avventure di Clint Barton (interpretato da Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Steinfeld).