Hawkeye, come sono nate le frecce di Occhio di Falco? Parlano Bert e Bertie

Le frecce in Hawkeye sono uno degli elementi più iconici e ne esistono davvero di tutti i tipi e per tutti i gusti. Clint Barton e Kate Bishop non possono assolutamente farne a meno nelle loro scene d'azione e ora, il duo di produttori Bert e Bertie ha rivelato come sono nate queste armi così fuori dagli schemi.

Recentemente intervistati da Variety hanno rivelato che nel corso della serie, sono stati molti i cambiamenti apportati alle frecce, in particolare quelle presenti durante una sequenza di inseguimento nell'episodio 3, "Echoes". "Continuo brainstorming", ha detto Bertie. "Questo è ciò che è sorprendente nel processo creativo della Marvel. Sono tutti concentrati sul fare sempre di più e meglio. 'Come possiamo aggiungere questo?' oppire 'Quale sarebbe la freccia che potrebbe essere usata per fermare Kazi nel suo camion e nel parcheggio dell'albero di Natale'. Quindi le situazioni hanno portato a nuove frecce".

Bertie ha usato quindi la freccia fumogena come esempio, dicendo che "non serviva davvero a uno scopo", all'inizio dell'inseguimento in macchina, ma "è tornata utile più tardi quando Kate stava cercando di far schiantare l'auto di Maya sul ponte".

Di tutte le frecce mostrate finora nella serie, la freccia di Pym che altera le dimensioni non è solo una delle frecce più memorabili presenti nella faretra di Occhio di Falco, ma anche una delle prime ad entrare nella sceneggiatura. Tuttavia, inserirla nel tono realistico dello spettacolo non è stato facile. A tal proposito, Bert ha detto che per rendere credibile una freccia gigante non è stato di certo semplice.



Tra l'altro, un fan di Hawkeye ha ricreato una delle frecce di Occhio di Falco, facendo in modo che questa venisse dotata di un particolare ingresso USB per poterla inserire in un PC. Quale è la vostra freccia preferita? Ditecelo nei commenti.