Hawkeye, comparirà anche Red Guardian? Ecco perché dovrebbe tornare

Dopo diversi ritardi, Black Widow è finalmente arrivato nelle sale, infrangendo il record di incassi arrivando a quota 80 milioni di dollari nei suoi primi tre giorni al cinema. La storia, ambientata tra Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, vede Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) alle prese con il suo passato.

Uno dei nuovi personaggi più chiacchierati è David Harbour nei panni di Alexei Shostakov, alias The Red Guardian. È stato il primo e unico super-soldato della Russia che è stato rinchiuso in una prigione russa e ha anche servito come figura paterna surrogata per Natasha Romanoff e Yelena Belova. Il personaggio di Harbour sopravvive alla fine di Black Widow, quindi la porta rimane aperta per tornare in diversi progetti Marvel in futuro e sembra che l'attore abbia un'idea per un ritorno in particolare.

Durante un'intervista con Insider, Harbour ha espresso il desiderio di riprendere il ruolo di Red Guardian in una storia che lo avrebbe mostrato mentre inseguiva Occhio di Falco. Vuole continuare a esplorare la sua relazione con Natasha come figura paterna e come perseguitore di Occhio di Falco lo trasformerebbe di nuovo nel soldato più serio che era quando è stato reclutato in cerca di vendetta. L'altra sua idea sembra essere quella di Alexi al suo apice, ma pensa che la storia successiva alla morte di Nat sarebbe quella più interessante. Al riguardo ha detto:

"Ho due idee. Una è vedere Red Guardian tornare al suo apice. È interessante per me. Ma l'altra è uscire da questa storia, avere questa esperienza con Natasha e avere una bellissima fine. Ora però Red Guardian vuole vendetta per lei".

La speranza di Harbour si allinea con la scena dei titoli di coda di Black Widow, che ha visto Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) avvicinarsi a Yelena con l'incarico di uccidere Occhio di Falco (Jeremy Renner) mentre lei lo incastra per aver ucciso Natasha. Pugh è stata annunciato come parte del cast di Hawkeye nel dicembre 2020. Attualmente, Harbour non è elencato come membro del cast per la serie, ma potrebbe fare qualche cameo.

E voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti. Recentemente Steinfeld ha anche parlato dell'impatto dei fumetti di Hawkeye sulla sua Kate aumentando la curiosità dei fan verso lo show Marvel. Le riprese di Hawkeye sono state completate, la serie dovrebbe debuttare nel 2021 su Disney+.