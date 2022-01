Hawkeye, il compositore sulla scena musical: 'Capisco che qualcuno sia rimasto deluso'

Le scene post-credit sono sempre il momento più atteso dei film e delle serie Marvel: non ha fatto eccezione Hawkeye, che con quel musical dedicato alle imprese degli Avengers ha però deluso buona parte dei fan che avrebbero preferito qualche anticipazione sul futuro del franchise. Ma cosa ne pensa l'autore del pezzo?

Nel giorno in cui i fan fanno gli auguri di compleanno a Florence Pugh, il compositore Marc Shaiman ha voluto raccontare la genesi della sequenza, soffermandosi anche sulle reazioni dei fan: "È stata un'idea saltata fuori per scherzo, ma poi non l'abbiamo più mollata. Ci serviva come motivo per la presenza di Hawkeye a New York. Nella versione originale c'era anche molto altro. Doveva esserci una giornalista che avrebbe dovuto salutarlo all'uscita mentre lui si guardava intorno chiedendosi: 'Dove sono tutti gli altri?' e lei a quel punto avrebbe dovuto spiegargli: 'Beh, tu sei stato l'unico disposto a presenziare'" sono state le sue parole.

Shaiman ha poi proseguito: "La parte difficile è stata scrivere qualcosa che potesse far alzare gli occhi al cielo ad Hawkeye o alle persone che non amano i musical. È stata dura perché abbiamo cercato di fare bene il nostro lavoro, quindi molte persone avranno pensato tipo: 'Che roba è?'. Capisco che ci siano un sacco di persone che avrebbero preferito sapere cosa sarebbe successo dopo nell'MCU. Lo comprendo perfettamente. Ma fa un po' male sapere che, per fare bene il nostro lavoro, abbiamo dovuto creare qualcosa che non piaccia a tutti".

E voi, da che parte state? Avete apprezzato la tanto discussa sequenza del musical sugli eventi di New York? Fatecelo sapere nei commenti! Vincent D'Onofrio, intanto, ha parlato del possibile ritorno di Vanessa Fisk in Hawkeye.