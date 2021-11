Hawkeye, i compositori su come sono stati contattati per scrivere Rogers: The Musical

Il debutto di Hawkeye è ormai vicino. La nuova serie TV del MCU arriverà infatti su Disney+ dal 24 Novembre. I primi due episodi sono stati lanciati da un poster di Hawkeye reso disponibile oggi. Sin dal momento in cui hanno visto il trailer di Hawkeye, i fan non hanno potuto non notare Rogers: The Musical e chiedersi che ruolo avrà nello show.

A parlarne a Marvel.com sono i compositori Marc Shaiman e Scott Wittman, che hanno co-scritto la canzone del musical che apparirà nella serie. In particolare i due hanno spiegato come è nata l'idea di includere un musical Broadway in una serie del MCU e come sono stati contattati per lavorarci.

"[Scott e io] eravamo a una cena per l'Academy Award, e io ero seduto quando qualcuno mi ha dato un colpo sulla spalla mi ha detto: 'Scusa, Kevin Feige vorrebbe conoscerti'", ha detto Shaiman. "Sapevo chi fosse Kevin, ed ero tipo 'vuole incontrarmi, davvero?' Viene fuori che Kevin è un nerd di colonne sonore di film. Ha iniziato a parlare [delle musiche che ho scritto] una ad una e mi sono detto, 'non posso crederci che stia accadendo'. Abbiamo iniziato a scambiarci e-mail su partiture musicali e altre cose, e quando vedevo [i film della Marvel] gli inviavo una email. Immagino che quando ha avuto questa idea per Hawkeye, per inserirci un musical di Broadway, fortunatamente ha pensato a noi, e [Scott e io] non potremmo essere più entusiasti al riguardo".

Una storia piuttosto curiosa, che ha ovviamente portato i due professionisti a mettersi immediatamente al lavoro. Shaiman ha infatti spiegato che ha guardato i film Marvel con suo marito, che conosce molto bene il Marvel Cinematic Universe. Adesso siamo molto curiosi di vedere il risultato!