Hawkeye, i compositori sul musical Rogers: 'Lo abbiamo concepito tutto via Zoom'

Nel corso della prima puntata di Hawkeye su Disney+, possiamo vedere il protagonista insieme ai suoi figli presenziare al musical di Broadway dedicato agli Avengers e alla battaglia di New York intitolato Rogers: The Musical. Nel corso di una recente intervista i compositori dello show ne hanno raccontato la genesi completa, avvenuta via Zoom.

Parlando ai microfoni di Collider, Marc Shaiman e Scott Wittman hanno parlato di come hanno concepito il musical Rogers che vediamo nel primo episodio di Hawkeye essere messo in scena a Broadway con tanto di numeri musicali cantati e ballati da un ricco cast. La canzone che sentiamo nel corso del musical, Save the City, è stata poi diffusa come singolo e nel corso dell'intervista i due compositori hanno parlato del loro lavoro ai Marvel Studios.

"Sono venuti loro da noi, Marc aveva incontrato Kevin Feige a un evento agli Oscar di due anni fa dove eravamo stati nominati per Il ritorno di Mary Poppins. Così quando qualcuno propose a Kevin l'idea dello show gli vennero in mente i nostri nomi. Credo pensassero da subito dovesse essere incentrato sulla Battaglia di New York, non credo ci siano stati altri scenari o alternative. E Scott ha avuto l'idea di come far partire la canzone con i newyorchesi che implorano gli Avengers di intervenire per salvare la città", ricorda Shaiman.

"Mentre la scrivevamo ci trovavamo nel periodo peggiore della pandemia a New York, quindi da lì venne l'idea di... 'Qualcuno per favore salvi la città'", ha continuato Wittman.

"L'abbiamo scritta tutta su Zoom se non ricordo male - ha concluso Shaiman - con Wittman a confermargli tutto: "Sì, dovevamo scrivere insieme via Zoom".

Nel frattempo è stato diffuso il nuovo trailer di Hawkeye che ci mostra l'arrivo di un misterioso personaggio a caccia di Clint Barton.