Hawkeye, i compositori sulla presenza di Ant-Man: 'umorismo Marvel'

Il primo episodio di Hawkeye ha regalato ai fan della Marvel un momento indimenticabile ovvero Rogers: The Musical, uno spettacolo di Broadway sulla vita di Steve Rogers. Ad un certo punto però è apparso anche Ant-Man che non era presente durante la battaglia di New York, i creatori spiegano il motivo di questa scelta.

Nella premiere della serie Clint Barton (Jeremy Renner) porta i suoi figli a vedere lo spettacolo, che include il brano "Save the City", che è stato scritto da Marc Shaiman e Scott Wittman, autori della musica e i testi di Hairspray. Intervistati da ComicBook.com i due hanno spiegato perché Ant-Man è stato incluso nella canzone nonostante non fosse presente durante la Battaglia di New York.

"Scott e io stavamo scrivendo i testi. Ero tipo, 'Dobbiamo inserire cose come tesseract nella canzone, Chitauri..", ha spiegato Shaiman.

"Conoscevano la situazione", ha risposto Wittman quando gli è stato chiesto se la Marvel avesse richiesto dei requisiti per la canzone. "Volevano musicalizzare la battaglia di New York. Hanno chiesto che Ant-Man fosse incluso perché volevano qualcosa in cui Clint si sarebbe seduto tra il pubblico e avrebbe detto, 'Aspetta, non c'era. Perché lo stanno mostrando?' Questo è solo un esempio del loro umorismo, del loro umorismo sornione".



"Quella è stata la parte più difficile dell'incarico, era chiaro nella sceneggiatura, anzi era quasi lo scopo principale della canzone, che Clint si sentisse un po' inorridito da ciò che stava vedendo", ha aggiunto Shaiman. "Quindi sapevamo che dovevamo scrivere, si spera, una buona canzone divertente, ma doveva anche essere il tipo di canzone che avrebbe catturato anche qualcuno che non ama i musical di Broadway, per non parlare di qualcuno che ha vissuto quello che viene rappresentato".



Vi è piaciuto il numero musicale? Magari in futuro potrebbe arrivare un musical Marvel, vi piacerebbe? Fatecelo sapere nei commenti! I primi tre episodi della serie sono ora in streaming su Disney+, non perdetevi la nostra recensione del terzo episodio di Hawkeye.