Hawkeye, la prima concept art di Occhio di Falco celebra l'uscita della serie Disney+

Il concept artist Marvel, Andy Park, ha parlato del processo creativo alla base della progettazione di Occhio di Falco, condividendo una concept art in occasione dell'uscita di Hawkeye su Disney+. Dopo un breve cameo in Thor nel 2011, come agente dello S.H.I.E.L.D., Clint Barton ha fatto il suo vero debutto in The Avengers.

Nonostante un passato ultradecennale nell'universo Marvel utile per poter attingere al look del personaggio, i Marvel Studios in origine hanno deciso di abbandonare la colorazione viola a favore di un insieme di rosso e nero ispirato a Ultimates di Mark Millar e Bryan Hitch.



Il lavoro è passato dapprima da Ryan Meinerding alle mani di Andy Park. E proprio quest'ultimo, per celebrare l'uscita della serie su Disney+, ha pubblicato la concept art di Occhio di Falco da lui stesso creata. Su Everyeye trovate la recensione di Hawkeye, limitata ai primi due episodi.

"Ricordo che mi piaceva questo design e pensavo che fosse la strada giusta per l'MCU... ma sinceramente avrei voluto essere in grado di incorporare il viola perché era il colore che gli associavo da anni. Da bambino leggevo i fumetti Marvel" ha scritto nel post.



Park nel corso degli anni è diventato il direttore dello sviluppo visivo per i Marvel Studios ed è stato in grado di rivisitare il design per la partecipazione di Occhio di Falco in Avengers: Age of Ultron.

La concept art di Park è soltanto la punta di diamante del ricco materiale su Occhio di Falco che in queste ore sta circolando sul web, anche pubblicato da fan.



Un appassionato ha pubblicato un video che paragona Hawkeye alla Battaglia di New York.