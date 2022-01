Hawkeye, una concept art rivela un nuovo costume per Kate Bishop

Una nuova concept art di Hawkeye ci mostra il costume di Kate Bishop così com'era stato pensato nella sua forma iniziale rivelandoci che era molto più simile a quello indossato dalla giovane eroina nei fumetti.

Hawkeye ha visto protagonista Jeremy Renner ma la serie è anche servita per introdurre Kate Bishop interpretata da Hailee Steinfeld, che alla fine ha ottenuto un costume tutto suo. Tuttavia, il costume ha subito molti cambiamenti nel processo di produzione e la nuova concept art, che trovate in calce alla notizia, rivelata dal direttore dello sviluppo visivo della Marvel Andy Park mostra uno dei suoi primi look decisamente più estivo.



La versione finale che le abbiamo visto indosso funziona probabilmente meglio considerato che la serie è ambientata a New York a metà dicembre, quindi Kate aveva bisogno di una copertura extra mentre era in strada a tirare frecce e salvare la situazione. Kate comparirà ancora nel Marvel Cinematic Universe, la ragazza ha un brillante futuro davanti a sé e anche se resta ancora da vedere quando e dove farà il suo ritorno, magari la vedremo indossare anche questa versione del suo costume.



Vi lasciamo con la nostra recensione finale di Hawkeye, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo inedito costume di Kate e non perdetevi il nostro focus sui 5 miglior film di Hailee Steinfeld.