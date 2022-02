Hawkeye, una nuova concept art svela il look alternativo di Yelena Belova

Dopo aver visto le nuove concept art di Kate Bishop, Josh Nizzi ha condiviso su Instagram delle nuove immagini di un look totalmente inedito di Yelena Belova, la nuova Vedova Nera interpretata da Florence Pugh nella serie Disney+ Hawkeye.

Come potete vedere voi stessi, la giovane attrice indossa un abito completamente nero, con una sorta di mantella sulle spalle e gli anfibi al piede e, l'artista a tal proposito ha detto: "Ecco un look totalmente inedito che ho realizzato per Yelena in Hawkeye. Ho provato a combinare indumenti adatti all'inverno umido di New York con l'abbigliamento tattico".

Archiviata l'esperienza con Hawkeye, Florence Pugh spopola sui social con il suo cooking show. L'attrice infatti è tornata a condividere i suoi segreti di cucina nelle Instagram Stories, mostrando a tutti i suoi follower le sue notevoli abilità ai fornelli. Sicuramente la rivedremo nel futuro del Marvel Cinematic Universe ma sembra ormai certo che non ci sarà una stagione 2 per Hawkeye. La serie Disney+ aveva infatti lo scopo di presentare dei nuovi personaggi da introdurre pian piano nelle nuove produzioni, facendo riapparire tra gli altri anche il temibile villain Di Daredevill Wilson Frisk.

Quali sono le vostre aspettative per il futuro di questo franchise? Ditecelo nell'apposita sezione dedicata ai commenti.