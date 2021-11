Hawkeye, conosciamo meglio Kate Bishop in questa nuova featurette della serie Marvel

Finalmente Hawkeye è approdato su Disney+ con i suoi primi due episodi, e finalmente abbiamo potuto fare la conoscenza di Kate Bishop, il personaggio interpretato da Hailee Steinfeld. Ma se volete saperne di più sul suo conto date un'occhiata a questa featurette.

La serie tv dedicata a Occhio di Falco ha fatto quest'oggi il suo debutto su Disney+, e i fan hanno potuto accogliere di nuovo a braccia aperte Clint Barton, ma anche fare la conoscenza di nuovi personaggi, come Lucky The Pizza Dog e Kate Bishop.

E proprio quest'ultima è la protagonista della featurette che potete trovare in testa alla notizia, nella quale ci viene raccontato qualcosa in più di lei, sull'attrice che la porta sullo schermo, e ci vengono mostrate in anteprima alcune brevi scene dai prossimi episodi, che si preannunciano già alquanto esplosivi.

Dopotutto, la chimica tra Renner e Steinfeld è evidente fin da subito, come lo è quella tra i loro personaggi (scoprite cosa ha detto Jeremy Renner a Hailee Steinfeld prima che quest'ultima indossasse per la prima volta i panni di Kate), e sarà sicuramente interessante vedere come allieva e maestro se la caveranno nelle loro (dis)avventure natalizie.

Un nuovo episodio di Hawkeye arriverà ogni mercoledì su Disney+, intanto qui potete trovare la nostra recensione dei primi due episodi di Hawkeye.