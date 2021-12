Hawkeye, i consigli di Jeremy Renner per una serata all'insegna del binge watching

In un simpatico video diffuso sul canale Youtube di Marvel Italia, Jeremy Renner in persona saluta i fan italiani del Marvel Cinematic Universe e consiglia quali film recuperare in una serata di binge watching prima di vedere la serie TV Hawkeye, della quale è uscito ieri in streaming su DisneyPlus l'episodio conclusivo.

Jeremy Renner apre il video (che potete vedere in testa all'articolo) con un caloroso "Ciao Italia!" per poi elencare una lista di film da vedere in una serata di binge watching per prepararsi a vedere Hawkeye.

Da ieri, infatti, con l'uscita del sesto e ultimo episodio "Buon Natale a me!", tutti gli episodi di Hawkeye sono disponibili in streaming su DisneyPlus. E quale miglior occasione delle festività natalizie per recuperare uno show Marvel ambientato a New York proprio nella settimana prima del Natale!

Tornando ai consigli di visione di Renner, nel video potete ritrovare i titoli dei 5 film da vedere prima di Hawkeye che vi avevamo già consigliato di recuperare prima del debutto della nuova serie del Marvel Cinematic Universe.

Si tratta di Thor (2011), il film in cui abbiamo visto il breve esordio del personaggio di Occhio di Falco; Avengers (2012) e il sequel Avengers: Age of Ultron (2015) con i quali abbiamo imparato a conoscere meglio il personaggio di Clint Barton; infine Captain America: Civil War (2016) e Avengers: Endgame (2019).

"Non c'è tempo da perdere!" afferma in conclusione Jeremy Renner, invitando i fan delle produzioni targate Marvel Studios a rivedere i film elencati prima di immergersi nella visione della nuova serie Hawkeye. Attenzione però: dopo Hawkeye bisogna aspettare maggio per il prossimo titolo MCU, con l'uscita in sala di Doctor Strange in the Multiverse of Madness.