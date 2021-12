Hawkeye, cosa accadrà nell'episodio finale di mercoledì prossimo?

È arrivato al suo ultimo atto Hawkeye, al sesto episodio che chiuderà - almeno momentaneamente - la serie su Clint Barton e Kate Bishop. Sono molte le variabili in campo e le mine impazzite che potrebbero compromettere i piani dei due arcieri di sconfiggere Wilson Fisk. Oltre a una terribile domanda che attende risposta.

Mancano pochi giorni alla fine della serie con protagonisti Jeremy Renner e Hailee Stanfield e già il titolo è oggetto di interviste e curiose rivelazioni su Hawkeye, che parrebbero secondarie se non fosse per il link che creano con lo Spider-Man: No Way Home attualmente in sala. Ormai, nel titolo Marvel per piccolo schermo, è finalmente stato rivelato il grande villain dietro la Tracksuit Mafia di New York: dopo molto sperare e pregare, è finalmente arrivato Kingpin in Hawkeye. Il Wilson Fisk di Vincent D’Onofrio è ovviamente un nemico intoccabile e pericoloso, sulla cui protezione si giocano invece le sorti degli altri personaggi della serie.

Nell’ultimo episodio di Hawkeye – segnatevi data e ora – ovviamente qualche cattivo perderà. Ci si aspetta che sia Eleanor Bishop, madre di Kate coinvolta nella Tracksuit, perché Fisk come detto è appena entrato nell’MCU e non verrà bruciato dopo due sole puntate. Forse piuttosto scontato, ma Eleanor verrà catturata e Jack, invece, liberato. È chiaro infatti come sia stato incastrato e probabilmente verrà rivelato come lo Spadaccino. Nel frattempo però, rimane aperta la questione Echo, che non porterà a un arresto anche perché si deve lasciare aperta la parentesi per la serie spin off di Hawkeye che si sta preparando su di lei.

Nel Marvel Cinematic Universe accade sostanzialmente ciò che è stato già scritto nei fumetti: Echo scopre che a uccidere il padre è stato l'uomo che lei vedeva come padre adottivo aka Wilson Fisk. Nella serie TV si parla di "zio" e i fatti vengono esposti in maniera leggermente diversa, ovvero che Wilson Fisk/Kingpin - attraverso Kazi - ha fatto sapere a Ronin dove si trovava il padre di Echo. In questo modo il giustiziere mascherato ha ucciso William Lopez facendo sostanzialmente un favore a Fisk. La nativa però ha capito di esser stata manipolata e reindirizzerà quindi la propria vendetta, probabilmente, proprio su Fisk.

Fra le mine vaganti di cui vi parlavamo invece, rimane Yelena Belova (Florence Pugh), sorella adottiva della defunta Natasha Romanoff. Nell’ultimo episodio abbiamo visto come la nuova Vedova Nera abbia vissuto lo Schiocco di Thanos, resuscitando cinque anni dopo senza avere informazioni su quanto avvenuto e sapendo solo della morte di Nat. E che Clint era con lei. Facendo leva sul risentimento, Eleanor l’ha quinti assoldata per ucciderlo, ma è probabile che nello scontro i due chiariranno le cose, forse con una scena ad alto tasso di dramma in cui Clint le racconterà l’accaduto.

Ultima, ma non meno importante, la spinosa questione dell’orologio Rolex: chi fra i personaggi è stato un Agente dello S.H.I.E.L.D. e perché è coinvolto anche Fisk? Un altro degli sporchi segreti di Fury? Il finale, ovviamente, sarà determinante soprattutto per i piani di una seconda stagione di Hawkeye. Voi l’aspettate? Ditecelo nei commenti!