Hawkeye, cosa significa il ritorno di QUEL personaggio per l'MCU?

Il quinto episodio di Hawkeye è arrivato su Disney+ e come molti speravano ormai da tempo immemore, con esso è arrivato anche uno dei villain più amati dei fumetti Marvel. Se non volete spoiler naturalmente, siete pregati di non procedere oltre con la lettura!

Stiamo parlando ovviamente di Kingpin, l'amatissimo cattivo di New York City interpretato da Vincent D'Onofrio. Si tratta di una svolta storica per il MCU e questo apre naturalmente le porte a molti scenari, sopratutto dopo la conferma di Kevin Feige sul ritorno di Daredevil. Questo dimostra al di là di tutto, quanto gli Studios siano attenti agli interessi dei propri fan. Da anni infatti, sul web giravano petizioni proprio per il personaggio di Wilson Frisk, uno dei cattivi più apprezzati di sempre.

Ora sono moltissime le storie che la Marvel potrà affrontare nel corso dei prossimi anni, presentando di volta in volta nuovi personaggi legati a questi volti storici che prima hanno fatto la propria apparizione negli show Netflix per poi approdare su Disney+.

Staremo a vedere come andranno le cose intanto, una cosa è certa, l'apparizione di Vincent D'onofrio in Hawkeye ha fatto letteralmente impazzire i social network e i fan di tutto il mondo. Una sola puntata ci separa dalla fine della serie con Jeremy Renner e Hailee Stainfeld e sicuramente Kingpin ha ancora molto da fare. Voi cosa pensate che accadrà? Ditecelo nei commenti.