Hawkeye, cosa è realmente successo a Clint Barton?

Quelli che hanno già avuto modo di vedee Hawkeye sanno che, in questa serie Disney+, proprio come nei fumetti Clint Barton è divenuto sordo. Per il momento però, non è stato ancora chiarito in che modo Occhio di Falco abbia perso il suo udito.

Un breve montaggio presentato nel corso dei primi due episodi di Hawkeye sembra suggerire che per un essere umano come Clint, costretto a subire continue esplosioni e continui spari, non poteva che riportare un danno simile ma, in molti si domandano quale potrebbe essere l'evento che ha causato una definitiva lesione del suo udito.

Alcuni pensano che tutto sarebbe potuto accadere nei concitati eventi di Budapest altri invece, pensano che tutti potrebbe essere stato causato da Loki che in Avengers si è temporaneamente impossessato del corpo di Occhio di Falco. La stessa battaglia di New York potrebbe aver creato seri problemi al personaggio interpretato da Jeremy Renner così come lo scontro con Ultron o gli eventi di Sokovia. Lo stesso periodo come Ronin potrebbe aver irrimediabilmente compromesso l'udito di Clint Barton.

Secondo molti invece, la sua permanenza su Voromir con Natasha è la reale causa della sua sordità, sommata alla battaglia finale di Endgame. Insomma, fin qui non è stato ancora chiarito quale sia stato l'evento scatenante, sembra evidente comunque che per un essere umano è impossibile non riportare danni in un mondo fatto di supereroi.

In attesa di scoprire cosa sia realmente accaduto a Clint, date uno sguardo alla promo dell'episodio 5 di Hawkeye. Anche in questa nuova puntata della serie Disney+ l'azione non mancherà di certo!