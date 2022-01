Hawkeye, cosa è successo a Jack Duquesne? Ce lo svela un nuovo video

Hawkeye è stata l'ultima serie Marvel di questo 2021 e ci ha permesso di rincontrare Clint Barton dopo i fatti di Avengers: Endgame e conoscere la giovane Kate Bishop. Proprio per celebrare questo show, Disney+ a rilasciato un video con tutti gli errori avvenuti nel corso delle riprese, mostrando anche qualche scena del tutto inedita.

Tra queste ultime, è stata mostrata l'immagine di Jack Duquesne con una tuta da prigione. Il personaggio interpretato da Tony Dalton è stato arrestato nelle battute finali di Hawkeye e questa scena probabilmente mostra ciò che gli è accaduto dopo essere stato mandato in prigione.

"Si sono avventurati in cose totalmente nuove in merito a questo personaggio. Cose che non erano nemmeno lontanamente immaginabili nei fumetti originali", ha detto Dalton in precedenza a ComicBook.com proprio sul suo personaggio. "Per esempio Jack [Duquesne] era il mentore di Clint Barton ma, nel corso di Hawkeye vediamo tutt'altro. C'è un'incredibile commistione tra vecchio e nuovo. Hanno cercato di prendere qui e là solo per rappresentare al meglio questo personaggio".

Hawkeye ha aperto un nuovo filone nel MCU, e in molti sono rimasti positivamente sorpresi da questa serie di fatto assai semplici che ha saputo riportare in auge uno dei villain più amati di sempre. Stiamo parlando naturalmente dell'apparizione di Kingpin in Hawkeye, che sebbene assai chiacchierata nel corso dei mesi scorsi, ha comunque colto di sorpresa il pubblico. Voi che ne dite?