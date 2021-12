Hawkeye, finalmente il costume di Clint Barton nel trailer dell'ultimo episodio

Stando a quanto rivelato dal trailer dell'episodio finale di Hawkeye che vi proponiamo nel player all'interno dell'articolo, il supereroe arciere di Jeremy Renner a quanto pare indosserà per la prima volta un costume ispirato a quello iconico dei fumetti.

Dopo le anticipazioni sulla durata della puntata finale di Hawkeye, infatti, i Marvel Studios hanno pubblicato un primo filmato promozionale che mostra diversi punti salienti dell'episodio in uscita mercoledì prossimo: come potete vedere dalle immagini, sembra che Clint alla fine deciderà di accontentare Kate Bishop e accettare un costume per 'migliorare' il proprio brand, dato che nella clip si può chiaramente intravedere un costume da supereroe di colore viola, evidentemente ispirato ai fumetti. Inoltre, la nuova tuta di Clint sembra abbinarsi decisamente a quella di Kate, cosa che suggerisce che i due 'Occhio di Falco' sono destinati a diventare una vera squadra.

Inoltre, la nuova clip presenta anche altri enormi teaser del finale di stagione, tra cui un altro assaggio del nuovo villain (o almeno dei suoi piedi e del suo iconico bastone) e un nuovo sguardo a Yelena. Quali sono le vostre aspettative per il finale di stagione? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Per altri approfondimenti sulla serie, ecco le dichiarazioni di Hailee Steinfeld su Hawkeye 5. Vi ricordiamo che la puntata finale dello show MCU sarà in streaming su Disney+ a partire dal 22 dicembre prossimo.