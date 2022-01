Hawkeye, il costumista spiega i riferimenti delle spille sulla giacca di Yelena

Forse non tutti i fan si sono accorti che Yelena Belova (Florence Pugh) in un episodio della serie Hawkeye ha indossato una particolare spilla, il costumista della serie Disney+ ha spiegato il perché di questa scelta e com’è nato il look di Yelena.

Pugh ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel film Black Widow prima di apparire di nuovo in Hawkeye pronta per uccidere Clint Barton (Jeremy Renner). Adesso si scopre che la giacca che Yelena indossa in una scena con Kate Bishop (Hailee Steinfeld) presenta una spilla a forma di Vedova Nera, come potete vedere nell’immagine in calce alla notizia, che richiama l'addestramento e la storia del personaggio raccontata in Black Widow.



"Si tratta solo di trovare i pezzi giusti e, e creare questo personaggio, Florence era molto entusiasta che Yelena avesse il suo senso dello stile", ha detto a Insider il costumista della serie Falco Michael Crow. “La cosa divertente è che, nella nostra mente, non è necessariamente un buon stile. È un po' sopra le righe e un po' eccentrica. E penso che Yelena vive e possiede i costumi rendendoli fantastici."

A quanto pare, Pugh ci ha messo il suo zampino nelle scelte di look di Yelena: "Nella scena con Kate nel loft, Yelena indossa un cappotto di cui eravamo entrambi innamorati perché era così strano", ha detto Crow. "Ne ho trovati due online e c'erano gli ultimi due al mondo, quindi doveva andare così."



Ma Yelena non indossa solo una spilla a forma di Vedova Nera, ce n’è una che richiama la produzione stessa di Hawkeye in maniera molto buffa. “Una di queste spille mostra delle dita a forma di pistola (gioco di parole con Finger Guns) che è il nome di una società di produzione della serie stessa" , ha spiegato Crow. "Anche questo è qualcosa che è piaciuto molto a Florence, ha pensato che fosse un bel riferimento a Yelena e ho pensato che fosse un cenno divertente alla nostra società di produzione".



Riguardo al futuro di Yelena dopo Hawkeye non perdetevi il nostro approfondimento e date un'occhiata anche alla nostra recensione di Hawkeye. Non dimenticatevi di farci sapere nei commenti se avevate fatto caso alle spille in questione.