Hawkeye, dall'autore del fumetto una frecciata a Marvel: 'Basta omaggi, iniziate a pagare'

Manca ormai meno di un mese all'uscita di Hawkeye, e abbiamo visto una nuova foto di Hailee Steinfeld dal set della nuova serie Marvel che vedremo su Disney+. Saranno molte a quanto pare le idee prese in prestito dai fumetti di Occhio di Falco di Matt Fraction e David Aja, ma proprio quest'ultimo sembra avere qualcosa da ridire.

Nei giorni scorsi, infatti, Disney ha svelato il nuovo poster ufficiale di Hawkeye, ispirato proprio a una copertina di David Aja. Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, l'illustratore è intervenuto in una discussione su Twitter per dire la sua.

Un utente, mettendo a confronto la locandina di Hawkeye con la copertina in questione, aveva elogiato l'omaggio di Disney al fumetto "di Matt Fraction". Nella conversazione si è inserito l'illustratore DC Bruno Redondo, che ha commentato: "Smettiamola di citare SOLO gli scrittori dei fumetti, specialmente quando, come in questo caso, l'omaggio è a una illustrazione. I fumetti sono un lavoro di squadra."

Sotto il commento di Redondo, ecco quello, un po' risentito, di David Aja, che a sua volta aggiunge: "Meglio ancora: smettete di omaggiare, iniziate a pagare. Ahah."

Il commento è a metà tra il serio e il faceto, e non si può definire una aperta polemica. Certo può essere frustrante che, con le cifre che smuovono i Marvel Studios, per gli autori dei fumetti non ci sia che una citazione del loro nome.