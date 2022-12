Hawkeye, David Aja sfoggia un poster mai utilizzato: 'nessuna cospirazione, per favore'

Nel clima di novità per la serie Hawkeye , David Aja, noto fumettista che ha realizzato una lista di illustrazioni iconiche infinita ha pubblicato un poster realizzato per Hawkeye ma mai utilizzato... o almeno, non del tutto.

"Un poster per Hawkeye che ho realizzato per la serie TV, mai uscito", scrive David Aja su un recente post Instagram pubblicato sul suo profilo. Un concept che però ai fan della serie è sicuramente familiare, tant'è che l'artista ha subito messo le mani avanti: "Sì, hanno utilizzato il concept per il poster e sì, mi hanno pagato, nessuna cospirazione, per favore".

Hawkeye, la miniserie che ha conquistato il pubblico appena uscita lo scorso anno, si è affidata ad un illustratore di talento. Jeremy Renner e Hailee Steinfeld ne sono i protagonisti assoluti, e hanno regalato una performance attoriale grandiosa, tant'è che il pubblico non attende altro che il loro ritorno. Ci si chiede infatti se ci sarà una stagione due di Hawkeye: quello che possiamo dirvi è che, a quanto pare, ci sono delle novità nella Marvel!

Parte del cast è anche Florence Pugh, recentemente "vittima" di un polverone di gossip su Don't Worry Darling, e ultimamente protagonista di A Good Person insieme a Morgan Freeman.