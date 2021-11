Hawkeye, debutto deludente: gli ascolti non premiano la serie Marvel

Hawkeye ha ottenuto valutazioni positive su Rotten Tomatoes ma a quanto pare, lo show Marvel che ha debuttato nei giorni scorsi su Disney+, non sembra aver conquistato del tutto il pubblico come dimostrano i dati diffusi sul web nelle ultime ore.

Stando ad un rapporto di Deadline infatti, solo 1,5 milioni di famiglie negli Stati Uniti ha guardato il primo episodio della serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld nel corso dl lungo weekend festivo dovuto alle celebrazioni del Ringraziamento. Inoltre, solo 1,3 milioni di quegli spettatori ha deciso di andare oltre il primo episodio e guardare dunque anche il secondo.

Rispetto al grande successo di Loki, Hawkeye ha segnato un calo vertiginoso delle visualizzazioni, collocandosi nettamente in coda rispetto agli altri show Marvel che nei mesi scorsi sono giunti su Disney+, tenuto conto che The Falcon and the Winter Soldier ha registrato 1,8 milioni di spettatori in soli tre giorni, mentre WandaVision, nello stesso lasso di tempo, ne ha registrati circa 1,6 milioni. Questo risultato appare essere piuttosto deludente per la produzione dedicata ad Occhio di Falco.

Hawkeye è uno show pensato proprio per le famiglie, e il suo arrivo in un weekend festivo avrebbe in qualche modo, secondo i piani della Marvel, far schizzare molto in alto le visualizzazioni ma, così non è stato. Staremo a vedere se la serie riuscirà a migliorare i propri risultati nei prossimi giorni. Voi che ne dite?