Hawkeye, quel dettaglio su Kingpin che potrebbe esservi sfuggito

L'ultimo episodio di Hawkeye ci ha lasciato con diverse domande, e una di queste è "Quale sarà il destino di Kingpin nel MCU?". Ma un dettaglio sul villain interpretato da Vincent D'Onofrio di cui non tutti potrebbero essere a conoscenza potrebbe aver già fornito una risposta.

Nel sesto e ultimo episodio di Hawkeye ha fatto il suo tanto annunciato ritorno Kingpin, la mente dietro le losche operazioni della Tracksuit Mafia, ma anche dietro le azioni di Maya Lopez a.k.a. Echo e... Eleanor Bishop.

Questi se l'è però dovuta vedere con i nostri eroi, dato che dapprima ha combattuto contro Kate Bishop, che lo ha colpito con diverse frecce, inclusa quella "troppo pericolosa da utilizzare", e poi si è trovato di fronte proprio Maya, la sua "figlioccia", che venuta a conoscenza (almeno in parte) di quanto accaduto anni prima in occasione della morte del padre, non ha esitato a confrontare Wilson Fisk.

L'ultimo aggiornamento che abbiamo tuttavia sul fato del villain è piuttosto vago, perché sul finire dell'episodio sentiamo un colpo di pistola (Maya l'aveva puntata contro Kingpin), ma non sappiamo in realtà cosa sia successo: sarà stata Maya a sparare? O Fisk è riuscito a impadronirsi dell'arma? e se Maya ha fatto partire il colpo, lo avrà preso alla testa, o su un'altra parte del corpo?

Perché nel caso si trattasse dell'ultima opzione, beh, è facile capire come Kingpin potrebbe essersela cavata. Dopotutto, e lo abbiamo visto anche quando le frecce di Kate sono risultate inefficaci, i suoi abiti sono molto più resistenti del normale.

In Daredevil, infatti, apprendevamo che Fisk commissionava la fattura dei suoi indumenti a Melvin Potter (Matt Gerald), un ex-criminale che realizzava strumenti e armi per questo o l'altro acquirente (anche Matt Murduck gli chiederà poi di realizzare il proprio costume).

Se dunque i vestiti di Kingpin sono gli stessi particolarmente resistenti che avevamo visto nella serie Netflix (e così sembrerebbe), non stupisce pensare che potrebbe essersela cavata con poco.

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.