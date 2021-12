Hawkeye, su Disney Plus l'episodio più atteso: ci sarà anche Kingpin?

In molti pensavano che Kingpin sarebbe comparso nell'episodio 4 di Hawkeye ma, dell'amatissimo villain interpretato da Vicent D'Onofrio, fin qui, non abbiamo visto neanche l'ombra. Che l'episodio 5 in uscita oggi su Disney+ possa essere l'occasione giusta per un ritorno in grande stile nel MCU?

Stando agli indizi in nostro possesso, parrebbe proprio di si. Nei giorni scorsi i canali sociali di Florence Pugh hanno sottolineato come nel corso del penultimo episodio d Hawkeye sarebbe avvenuto qualcosa di scioccante che avrebbe fatto letteralmente impazzire Twitter e questo ha fatto pensare che finalmente vedremo Kingpin in azione. Pare proprio che lo zio di Echo in Hawkeye, altri non sia che Wilson Frisk, l'iconico personaggio incontrato in live-action nel corso di Daredevil.

Naturalmente, questo sarebbe un ritorno molto gradito per tutti gli spettatori, che nel corso degli anni non hanno mai dimenticato questo cattivo, perno fondamentale della corruzione e della malavita in quel di New York City.

L'episodio 5 di Hawkeye insomma, promette grandi sorprese, speriamo che i fan del Marvel Cinematic Universe possano finalmente vedere nella serie Disney+ ciò che vogliono ormai da tempo immemore, riuscendo ad introdurre così l'amatissimo villain nelle più ampie vicende di questo franchise, magari aprendo le porte in qualche modo a quella che sarà la prossima produzione relativa a Daredavil.

Voi che ne dite, Clint Barton e Kate Bishop riusciranno nella loro missione? Diteci la vostra nei commenti.