Hawkeye, torniamo nel mondo della serie Marvel grazie al nuovo speciale di Disney+

Hawkeye ha definitivamente terminato la sua corsa in 6 puntate su Disney+ ma lo show con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld ha ancora molto da dire. Così, a distanza di un mese dalla sua conclusione, la Casa di Topolino ha deciso di mandare in onda uno speciale dedicato alla serie.

The Making of Hawkeye ci porterà dietro le quinte dello show Marvel, svelandoci retroscena inattesi e presentandoci meglio l'intero cast della produzione dedicata ad Occhio di Falco e il suo nuovo braccio destro. Fondamentali poi le interviste a Vera Farmiga e Alaqua Cox, nonché alle guest star tanto attese Florence Pugh e Vincent D'Onofrio.

Il creatore della serie Jonathan Igla, insieme alla troupe, discute l'idea di portare Kate Bishop nel live-action. E in molti sperano di saperne di più anche su destino di Kingpin nel MCU. Inoltre, dopo questa esperienza come protagonista, Jeremy Renner tornerà anche nello spin-off dedicato a Maya Lopez?

Certo, il finale di Hawkeye ha letteralmente spianato il terreno per il ritorno di Echo, la ragazza allevata per anni da Wilson Fisk, segretamente responsabile proprio della morte di suo padre. Voi cosa vi aspettate in futuro da questo spin-off? Staremo a vedere come andranno le cose, intanto vi ricordiamo che i 6 episodi di Hawkeye sono disponibili su Disney+ a partire dal 24 novembre 2021.