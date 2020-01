Hawkeye, la Disney avrebbe smentito i rumor sul rinvio della serie

A quanto pare è ancora presto per dare per certo il rinvio della serie su Hawkeye a data da destinarsi: secondo quanto emerso da un nuovo report, il rumor diffuso nelle scorse ore potrebbe rivelarsi inattendibile.

Julia Alexander di The Verge è infatti intervenuta su Twitter per affermare che "contatti della Disney hanno negato categoricamente la notizia definendola 'totalmente inaccurata'." In attesa di conferme o smentite ufficiali, sembra dunque che i Marvel Studios (al momento) non abbiano in programma di cambiare i propri piani per le serie che vedrà il debutto di Kate Bishop nel MCU.

Essendo l'uscita dello show programmata per l'autunno del 2021, probabilmente non ci sarà da attendere a lungo per avere novità sulla produzione di Hawkeye: tutti i titoli della Fase 4 del MCU in arrivo nei prossimi due anni, da Loki a Thor: Love and Thunder, dovrebbero infatti iniziare le riprese entro la fine di quest'anno.

Per il momento l'unica certezza è che Jeremy Renner tornerà a vestire i panni di Occhio di Falco, mentre resta da capire se Kate Bishop verrà interpretata effettivamente da Hailee Steinfeld, in questi mesi impegnata con la serie Apple su Emily Dickinson.

Per altre notizie sulle serie Marvel/Disney+: un nuovo rumor ha indicato il prossimo agosto come possibile periodo per l'inizio delle riprese di Moon Knight, che a questo punto diventa una delle candidate per sostituire lo slot lasciato vuoto da WandaVision per il 2021.