Hawkeye, tutte le domande irrisolte cui la prossima stagione dovrà rispondere

Dopo una partenza non esattamente al suo massimo, Hawkeye si è chiusa con un gran finale di stagione, che ha dato finalmente ai fan ciò che meritavano ma li ha lasciati anche con tante domande e poche risposte. Forse è proprio il segnale che una seconda stagione su Clint Barton e Kate Bishop si farà. Ora attenzione, perché seguono spoiler!

In realtà, dopo quanto abbiamo visto, sono molte le strade che potrebbe prendere la nuova serie dedicata a Clint Barton (Jeremy Renner) e Kate Bishop (Hailee Stanfield) e non tutte vanno nella direzione di una seconda stagione vera e propria. Sappiamo infatti dello spin off su Echo, ma dopo le clamorose rivelazioni nel finale se ne potrebbe vedere uno su Laura Barton di Hawkeye. E in una seconda stagione canonica invece, la Bishop potrebbe diventare la protagonista indiscussa con Barton chiamato a sostituire Nick Fury nel MCU. Qualunque sia l’esito, ecco le domande irrisolte.

Chi è questo Kingpin? Wilson Fisk ha finalmente fatto il suo debutto nell’MCU, ma questa sua versione è molto diversa rispetto a quella che ricordiamo nel Daredevil di Netflix. Che sia una nuova versione di un altro universo narrativo? E soprattutto, che fine ha fatto, visto che nel finale viene inquadrata solo Maya che gli spara?

Perché Kingpin voleva l'orologio Rolex? Nel finale viene svelato che appartiene a Laura Barton in Hawkeye, impensabile Agente 19 dello SHIELD. Ma perché Kingpin lo insegua in questo modo – a parte accedere ai database dei Vendicatori – non è stato completamente chiarito.

Qual è il nuovo viaggio di Maya? Maya ha in arrivo la sua serie spin off Echo, ma molti sono curiosi di sapere cosa farà dopo aver puntato una pistola su Fisk. L’abbiamo vista ricredersi su Ronin dopo quanto rivelatole da Barton, tanto che in molti si chiedono ora se non farà un salto di barricata, prendendone l’identità e combattendo il crimine di Fisk.

Qual è la nuova direttiva di Yelena? Nel finale, la sorella di Natasha scopre la verità dietro la morte della sorella e si riconcilia con Clint. Ma ora che la sua missione è spirata, dove andrà? Tornerà dalla sua famiglia e da Red Guardian?

Qual è il rapporto di Eleanor con Val? Il finale si è concluso con Kate che ha denunciato Eleanor per aver lavorato con Fisk, ma non ha mai rivelato quale fosse la connessione di Eleanor con Val. Le teorie le vogliono sorelle, staremo a vedere.

Cosa è successo alla Tracksuit Mafia? Nella battaglia del Rockefeller Center, i Trasksuit Mafia Bros. sono stati ridotti assieme al loro furgone da una freccia Pym, per poi essere raccolti da un gufo. Sono stati mangiati, come voleva la scena post credit originale di Hawkeye? Che fine faranno?

Quale sarà il nome in codice di Kate? Clint ha ammesso di avere il soprannome perfetto per il suo successore, ma non l'ha mai divulgato. È probabile che si tratti proprio del mantello di Occhio di Falco, se lui dovesse cogliere questa opportunità per ritirarsi definitivamente .

Jack è davvero un eroe? Eleanor ha usato Jack e l'ha fatto incriminare per l'omicidio di Armand. Successivamente prenderà l’identità di Swordsman e aiuterà Kate nella lotta al Rockefeller Center. Ma qual è il suo futuro?

Voi vi siete dati una risposta ad alcune di queste domande? E avete notato tutti gli easter egg al MCU in Hawkeye? Ditecelo nei commenti!