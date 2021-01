Hawkeye doveva essere un film prima di diventare una serie Disney+

Occhio di Falco, interpretato da Jeremy Renner, ha ottenuto la sua serie su Disney+ che uscirà entro la fine di quest’anno, ma i piani originariamente erano molto diversi. La serie Hawkeye era destinata ad essere un film, come riporta The Hollywood Reporter.

Le ultime notizie confermano un rapporto vecchio di anni secondo cui Kevin Feige e il suo team stavano cercando dei modi su come approfondire alcuni personaggi di Avengers che non avevano i propri film da solisti.



Lo studio inizialmente aveva stretto un accordo con Jeremy Renner per interpretare il suo personaggio in un film da solista prima di trasformare il progetto in una serie Disney+.



La produzione di Hawkeye è iniziata a novembre e nonostante il formato tv, i Marvel Studios trattano i loro programmi televisivi proprio come farebbero per le uscite cinematografiche.

"Trattiamo i nostri spettacoli come se stessimo realizzando i nostri lungometraggi", ha detto in precedenza a ComicBook.com il produttore di Occhio di Falco Trinh Tran.

"La qualità di quegli spettacoli televisivi sarà come i film Marvel che avete visto. È sempre stata la mentalità del presidente dei Marvel Studios Kevin Feige di assicurarci che quando le persone guarderanno questi episodi, sembrerà come se fosse solo un lungo film ma non di due ore e mezza, sarà molto più lungo. E l'idea alla base del perché certi personaggi ottengono i loro show è perché avremo molto più tempo per svilupparli".



Hailee Steinfeld è stata scelta per interpretare Kate Bishop e si è detta entusiasta del ruolo, Hawkeye uscirà entro la fine dell'anno e si unirà a WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki tra le serie Marvel su Dinsey+.