Hawkeye, due Occhio di Falco in azione nella nuova foto della serie Marvel

Il primo trailer ufficiale di Hawkeye ha sollevato il velo sulla prossima serie tv del Marvel Cinematic Universe in uscita sul servizio di streaming on demand Disney+ a novembre, ma nell'attesa Entertainment Weekly ha pubblicato anche una nuova foto esclusiva.

Disponibile in calce all'articolo, l'immagine mostra Clint Barton e Kate Bishop, i due Occhio di Falco interpretati rispettivamente da Jeremy Renner e da Hailee Steinfeld, armati e pronti per l'azione ma anche visibilmente preoccupati per qualcosa fuori campo. La serie, con la sua ambientazione natalizia anticipata dal trailer, mostrerà un nuovo capitolo nella vita di Occhio di Falco in seguito agli eventi tumultuosi dei film della saga degli Avengers, e sarà interessante vedere come il personaggio si comporterà nella sua prima avventura stand-alone di sempre all'interno del MCU.

Nella serie Clint Barton, descritto come un 'ex Avengers' dalla sinossi ufficiale, dovrà fare i conti con una missione apparentemente semplice: tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale. Le cose si complicheranno però a causa di Kate Bishop, una giovane arciera di 22 anni con il sogno di diventare non solo una supereroina, ma una nuova Occhio di Falco. Clint e Kate saranno costretti a lavorare insieme quando una presenza dal passato di Barton tornerà all'improvviso per rovinargli - letteralmente - le feste. Nel cast, lo ricordiamo, oltre Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, anche Vera Farmiga, Alaqua Cox nei panni della nuova vigilante Echo e soprattutto Florence Pugh, che riprende il ruolo di Yelena Belova dopo gli eventi di Black Widow. Secondo i rumor, in Hawkeye tornerà anche il Kingpin di Vincent D'Onofrio, celebre villain della serie tv Daredevil.

La data di uscita di Hawkeye è fissata per il prossimo 24 novembre.