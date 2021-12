Hawkeye, quanto durerà l'episodio 4 della serie su Disney+?

Dopo il suo debutto il 24 Novembre su Disney+, Hawkeye ha già conquistato gli spettatori con i suoi protagonisti, Clint Barton e Kate Bishop. Adesso tutti attendono il quarto episodio, previsto per l'8 Dicembre. Ma quale sarà la durata della puntata in questione? Scopriamolo insieme.

Come abbiamo visto con i precedenti, in media un episodio di Hawkeye dura tra i 50 e i 40 minuti. Infatti il primo era esattamente sui 50 minuti, il secondo sui 52, mentre il terzo è quello di lunghezza inferiore, con i suoi 44 minuti. E il quarto?

Secondo quanto riportato su Twitter da Amit Chaudhari, insider e fonte decisamente affidabile, la somma della durata degli episodi 3 e 4 sara di ben 80 minuti. Ora, considerando che il terzo, uscito il 1 Dicembre, ha una lunghezza di 44 minuti, facendo un calcolo, il quarto dovrebbe invece durare all'incirca 36 minuti. Sicuramente una bella differenza rispetto ai primi. E' in ogni caso probabile che si sfori appena, e si raggiungano i 40.

Ovviamente tutti adesso stanno cercando di capire cosa aspettarsi nel prossimo episodio. In molti hanno ipotizzato l'arrivo di Kingpin in Hawkeye, che potrebbe finalmente concretizzarsi dopo che se ne parla ormai da mesi. Chissà, in ogni caso se non accadrà nel prossimo, è possibile che succeda negli ultimi due: il personaggio di Vincent D'Onofrio è collegato ai protagonisti, e le dichiarazioni dell'attore ormai non lasciano dubbi sulla sua presenza.

Cosa ne pensate? Vi ricordiamo che il prossimo episodio di Hawkeye sarà disponibile su Disney+ a partire da mercoledì 8 Dicembre.