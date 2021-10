Hawkeye, quanto durerà ogni episodio della serie Marvel?

Avevamo lasciato Occhio di Falco su quel maledetto strapiombo nell'ultimo Avengers. Oggi lo ritroviamo in Hawkeye, serie spin-off che si situa dopo i fatti di Endgame e Infinity War e prepara il passaggio di testimone del noto arciere. Il tutto avvolto da un dolce nevischio natalizio.

Manca meno di un mese all'uscita della quarta serie in live-action - non considerando quindi What if...? - pensata dai Marvel Studios per chiudere, o quantomeno allungare, gli archi narrativi di tutta una serie di personaggi appartenenti alla Saga dell'Infinito, che in questa nuova Fase 4 potremmo non rivedere per un bel po'. Dopo WandaVision, dopo The Falcon and The Winter Soldier e infine dopo Loki, è finalmente il turno Jeremy Renner con Occhio di Falco. Solo pochi giorni fa è uscito un nuovo teaser di Hawkeye.

Costretto a elaborare il lutto dell'amica di sempre, Natasha Romanoff alias Vedova Nera, in questo primo standalone a lui dedicato Occhio di Falco si dedicherà all'inevitabile passaggio di testimone, intenzionato com'è a tornare al cento per cento dalla sua famiglia a lungo perduta. Per farlo, tornerà a vestire i panni di Ronin scegliendo Kate Bishop, interpretata da Hailee Steinfeld, come sua allieva, non ancora apparsa nell'adattamento cinematografico dell'Universo Marvel.

Già noto per il suo lavoro con Mad Men, serie cult sui pubblicitari di New York negli Anni '50, Jonathan Igla farà da showrunner della serie, mentre alla scrittura degli episodi troveremo le penne di Katie Mathewson and Tanner Bean. Ma è la produttrice Trinh Tran a dirci qualcosa in più sugli episodi. Saranno sei in tutto, come per Loki e The Falcon, della durata di 45 minuti ciascuno: chi li aspettava da tempo quindi, non si troverà impegnato nella visione tanto a lungo.

Le prime due puntate usciranno in coppia il 24 novembre, mentre le restanti verranno mandate in streaming su Disney+ a cadenza settimanale fino al 22 dicembre, chiudendosi così nella settimana natalizia. In realtà, il calendario è stato dettato anche per evitare sovrapposizioni con altre importanti uscite, come spiegato in questo articolo sulle strategie per Hawkeye. Consigliamo invece ai più impazienti di approfondire qui trailer e trama di Hawkeye. Meglio arrivare preparati, anche solo per vincere l'attesa!